Game of Thrones'daki ikinci Türk oyuncu İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un altıncı sezonunda yer alacak olan 47 yaşındaki Kıbrıs asıllı İngiliz oyuncu Tamer Hassan bugün Londra'dan İstanbul'a geldi. Game Of Thrones'taki rolüne ilişkin bir soru üzerine Hassan, "Bunu bekleyeceksiniz" şeklinde yanıtlayarak dizinin hayranları için ipucu vermedi.

Tamer Hassan ziyaretine ilişkin bir soru üzerine de "Vatana geldiğim için memnun oldum.Türkiye'ye geldim, herkese selamlar, bir programımız var. Şimdi söylemeyeyim." dedi. Hassan'ın İstanbul'da 4 günlük tatil yapacağı öğrenildi.