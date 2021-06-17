Galler teknik direktörü Rob Page: Saygısızlık etmek istemem ama Türkiye, İsviçre’den farklı bir takım; daha fazla şans bulacağımızı biliyorduk

EURO 2020 A Grubu 2. Maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Galler Teknik Direktörü Rob Page, maçta daha fazla şans bulacaklarını belirterek, ‘‘Saygısızlık etmek istemem ancak Türkiye, İsviçre’den farklı bir takım. Daha fazla şans bulacağımızı biliyorduk. İlk maçlar zordur, yenilmemek lazım. Şimdi 4 puana geldik ki bu harika” dedi.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye’yi 2-0 mağlup ederek puanını 4’e yükselten Galler'de teknik direktör Rob Page, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Page, “Oyuncularımın sergilemiş olduğu performanstan son derece gurur duyuyorum. İyi bir takıma karşı fırsatlar yakaladık. Bu tarz turnuvalarda böyle maçlar çıkarmak kolay değildir” diye konuştu.

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Türkiye’ye karşı planlarının tuttuğunu belirten Page, ‘‘Saygısızlık etmek istemem ancak Türkiye, İsviçre’den farklı bir takım. Daha fazla şans bulacağımızı biliyorduk. İlk maçlar zordur, yenilmemek lazım. Şimdi 4 puana geldik ki bu harika” ifadelerini kullandı.

Gareth Bale’in performansıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Page, “Çok cesur bir oyun gösterdi. Penaltıyı kaçırması bile onda moral bozukluğu yaratmadı. İki asist yaptı. Gol atmamış olması onu kötü bir oyuncu yapmaz. Gareth Bale bugün elinden geleni yaptı. Kendisi bugün bazı şeylerin bitmemiş olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçtaki atmosfer ile ilgili gelen soruya da cevap veren Rob Page, “30 bin üzerinde taraftara oynamak farklı bir duygu. Keşke daha fazla taraftarımız burada olsaydı ama onları gururlu ve mutlu etmek bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.

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