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Bilim / Teknoloji

Galaxy Note 7'den sonra iPhone 7 de patladı!

Cihazla ilgili Apple'dan henüz bir açıklama gelmedi

03 Ekim 2016 16:39

Samsung, yeni amiral gemisi olan Galaxy Note 7'nin patlamasına sonrası yeni telefonları piyasaya sürmek için hazırlanırken bir kötü haber de Apple'dan geldi. 

Shifdelete.com'un PhoneArena'dan çevirdiği habere göre, bir reddit kullanıcısı olan kroopthesnoop'un yeni aldığı mat siyah iPhone 7, eve bile ulaşamadan patladı. 

Telefonun sahibi, arka planda neler olduğuna dair daha fazla bilgi isteyen bir kullanıcıya, "Kesin emin değilim ama fabrikayla teslimat arasında bir şey olmuş" cevabını verdi..

Şimdiye kadar medya da yer alan ilk patlayan iPhone 7 olan bu cihazla ilgili Apple'dan henüz bir açıklama gelmedi. 

 

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