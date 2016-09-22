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Bilim / Teknoloji

Bataryası patlayan Samsung Galaxy Note 7, yüzde 60'dan fazla şarj olamayacak!

Samsung, yeni bir güncelleme yayınlacak

22 Eylül 2016 12:18

Samsung Electronics, Galaxy Note7 kullanıcılarının mevcut cihazlarını yeni seri ile değiştirebilecekleri Değişim Programı'nı başlatma kararı aldı. Galaxy Note 7'lere gelecek yeni bir güncelleme ile cihazlar yüzde 60'tan fazla şarj olamayacak!

İlk seri Galaxy Note7’lerin pilinde çıkan bir sorun nedeniyle, 2 Eylül tarihinden itibaren Galaxy Note 7’lerin satış ve dağıtımı durdurulmuş ve ardından Değişim Programı başlatılacağının bilgisi kullanıcılar ile paylaşılmıştı.

 

Pil şarj sınırlandırmasıyla
ilgili yazılımın güncellemesi

 

Samsung, 25 Eylül itibariyle Türkiye’deki eski seri cihazlara bir yazılım güncellemesi iletecek. Bu yazılım, pil dolum limitini %60'la sınırlandıracak. Samsung, cihazın tam kapasite şarj olmasını aktif olarak sınırlandırarak, vakâların meydana gelme riskini azaltmayı amaçlıyor. Buna ek olarak bu yazılım ile, kullanıcılar cihazı her kapatıp açtığında kendilerini Değişim Programı’na katılmaya davet eden bir uyarı mesajı ile karşılaşacaklar.

 

Galaxy Note7 IMEI ve/veya
seri numarası kontrolü

 

Galaxy Note7 kullanıcıları, cihazlarının güvenli olup olmadığını önümüzdeki günlerde hazır olacak http://www.samsung.com/tr/note7duyuru/ adresine IMEI numarasını girerek kontrol edebilirler.


Yeni seri Galaxy Note7’lerin kutusunda yer alan ve IMEI numarası bulunan etiketin üzerinde, cihazın yeni seriye ait olduğunu işaret eden bir siyah kare yer alacak.

Yeni seri Galaxy Note 7’nin pil sorunundan etkilenmediğini göstermek amacıyla eski seriye kıyasla yapılan bir diğer değişiklik ise cihaz bildirim çubuğundaki pil simgesinin 'yeşil' renk ile renklendirilmiş olması.

Konu ile ilgili Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, şunları söyledi:

"Kullanıcılarımızın güvenliği bizim için en önemli önceliktir. Bu nedenle tüm kullanıcılarımızın hemen Galaxy Note 7 Değişim Programı’na katılmalarını talep ediyoruz. Kullanıcılarımıza anlayışları ve sabırları için içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

 

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