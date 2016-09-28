Patlayan Samsung Galaxy Note 7'lerin yüzde 90'ı iade edildi

Samsung'un patlama riski nedeniyle satın alan kullanıcılarından geri verilmesini istediği Galaxy Note 7'lerin yüzde 90'ı şirkete iade edildi.

Teknosafari.com'da yer alan habere göre, Samsung'un Kore ayağı, patlama riskiyle Galaxy Note 7'lerin geri çağrılmasıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Buna göre Galaxy Note 7'lerini Samsung'a götüren kullanıcıların yüzde 90'ı, onu yeni bir Note 7 ile değiştirmeyi tercih ediyor.

Galaxy Note 7'nin değişim süreciyle ilgili Samsung'tan gelen istatistikler şöyle:

ABD ve Kore'deki Note 7'lerin yüzde 60'ı geri alındı.

Singapur'da Note 7'sini geri getirenlerin oranı yüzde 80.

Global çapta Note 7 telefonlarını geri getiren kullanıcıların yüzde 90'ı, yeni, onarılmış Note 7'yi almayı tercih ediyor.

Yazılım güncellemesinin etkisi...

Firmanın yeni paylaştığı oranların bu denli yüksek olmasında, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yazılım güncellemesinin de payı olsa gerek. Bu güncelleme, pil kapasitesini yüzde 60 ile sınırlandırırken, her şarj işlemi sırasında bir uyarı gösterilmesini sağlıyordu. Yeni Galaxy Note 7'lerin ise yeni, yeşil pil simgesi ile tanımlanabiliyor.