Samsung marka cep telefonu uçuş sırasında alev aldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Note 2 model telefonu Singapur'dan Hindistan'a doğru giden bir uçakta tutuşmaya başladı ve kabin ekibi tarafından söndürüldü.

Singapur - Chennai seferini yapan IndiGo Havayolları uçağında yaşanan olayda kimse yaralanmazken, telefonun başüstü dolabının içindeyken tutuştuğu ifade edildi.

IndiGo Havayolları'ndan bir yetkili olayın başüstü dolaplarından birisinden çıkan dumanlarla fark edildiğini söyledi.

Dolabı açan kabin görevlileri, Note 2 model cihazdan duman ve kıvılcımlar çıktığını fark edince yangın söndürücülerle olaya müdahale etti.

Uçak daha sonra normal seferine devam ederek Chennai'ye indi.

Telefonun tutuşmasına neyin sebep olduğuna dair ise bir açıklama yapılmadı.

Samsung'dan yapılan açıklamada, Note 2 model telefonun uçakta tutuştuğuna dair haberlerin incelendiği ifade edildi ve havayolu şirketinin yetkilileriyle temasta oldukları aktarıldı.

Bu ayın başında Samsung, Note 7 bataryalarının alev alma riski sebebiyle milyonlarca telefonu geri çağırmıştı.

Bu cihazlarda yaşanan sorun sonucunda birçok hava alanında yolcular uçuş boyunca telefonlarını kapalı tutmaları konusunda uyarılmıştı.