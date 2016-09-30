Uçaklarda Samsung Galaxy Note 7 alarmı

Samsung'un patlama riski nedeniyle satın alan kullanıcılarından geri verilmesini istediği Galaxy Note 7'ler için uçaklarda da alarm verildi. Türkiye'de bazı yolcu uçaklarında uçuş öncesi yapılan güvenlik anonslarında cep telefonlarının uçuş moduna alınması istenirken, Galaxy Note 7'lerin hiçbir şekilde uçaktan inine kadar açılmaması ikazı yapılıyor.

Airport'un haberine göre, geçtiğimiz gün Ordu'dan Ankara'ya hareket etmek üzere THY uçağına binen yolcular şu anonsla karşılaştı:



Lütfen Samsung Galaxy Note 7 kullanıcıları cihazlarını kapalı tutsun ve uçak içinde cihazlarını şarj etmesin. Eğer telefonlarını uçak içinde kaybeder/düşürürse ya da herhangi bir duman/koku fark ederlerse kabin ekibi arkadaşlarımıza acil bilgi versinler.

Benzer bir açıklama Pegasus tarafından da yapıldı. Uçakta yangın riskine dikkat çeken Pegasus, müşterilerini bu şekilde uyardı:



Değerli Misafirlerimiz,



Uçakta yangın riskine binaen, Samsung Galax Note 7 telefonların uçuş esnasında kapatılması, şarja takılmaması, uçak altı bagajında taşınmaması gerekmektedir. Kabinde taşınacak telefonun hasar görmesi, ısınması, duman salınımı ve kaybolması durumunda acilen kabin ekibine bildirmesini rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.