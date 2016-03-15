Galatasaraylı Umut Bulut babasını son yolculuğuna böyle uğurladı

Ankara'da yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut'un 66 yaşındaki babası Kemal Bulut, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Umut Bulut, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Futbol dünyası, Kemal Bulut'un cenaze töreninde buluştu.

Futbol dünyası Umut Bulut’un

acı gününde buluştu

Radikal’in haberine göre, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Merkez Camii'ndeki cenaze namazına spor dünyasının ünlü isimleri katıldı. Galatasaray'da ailevi bir durumdan dolayı ülkesine giden Hollandalı oyuncu Ryan Donk dışında tüm takım, Kemal Bulut'un cenazesinde yer aldı. Cenaze namazına gelenler arasında Kayseri Valisi Orhan Düzgün, TFF Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim , TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahman Albayrak, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Galatasaray'ın eski teknik direktörleri Mustafa Denizli ve Hamza Hamzaoğlu'nun da olduğu görüldü.

Umut Bulut, babasının tabutu önünde Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in arasında saf tuttu. 33'üncü yaş gününde, babasını toprağa veren milli oyuncu, cenaze namazını kıldıran Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in "Haklarınızı helal ediyor musunuz?" sorusunun ardından gözyaşlarını tutamadı. Cenaze aracı camiden ayrılırken vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye bağırdı.

"Allah tüm ülkeye akıl versin"

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Canlarımızı yolcu ediyoruz, anlamakta zorluk çekiyorum, çok üzgünüm. Her sabah neşe ile işe giden ailelerin, neşe ile okula giden çocukların olduğu bir ülke hayal ediyorum. Ülkemize sahip çıkalım. Bunu yapanları lanetliyorum, buna yardım edenleri lanetliyorum. Neden bunun yapıldığını herkes sorguluyor. Tüm evlere Allah sabır versin, tüm ülkeye de Allah akıl versin. Kolay değil, babanız sizinle gurur duymak için maçınıza geliyor, sonrası olanlar malum. Allah sabır versin, akıl versin" ifadelerini kullandı.

“Babamı telefonla çok kez aradım”

Doğan Haber Ajansı’ndan Oktay Ensari’nin haberine göre, Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'ndeki baba evinde taziyeleri kabul eden sarı-kırmızılı oyuncu, babasıyla birlikte 37 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle Türk milletine başsağlığı diledi. Çok üzgün olduğunu belirten Umut Bulut, "Babamla en son Ankara'daki Gençlerbirliği maçından önce görüştük. Maç esnasında da selamlaştık, sonra gitti işte. İstanbul'a döndükten sonra babamı telefonla çok kez aradım, cep telefonu çalıyor ama açmıyordu. Babamın terör saldırısında hayatını kaybettiğini ertesi gün sabah öğrendim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"İnşallah imanlı şekilde ölmüştür”

Öğle namazının ardından taziyeleri kabul eden Umut Bulut, "Başta babam olmak üzere tüm ölenlerin mekanları cennet olsun. Allah'tan tek isteğim, inşallah imanlı şekilde ölmüştür. Takdir-i ilahi. Orada vadesini verdi. Bu tip olaylar özellikle son dönemlerde çoğaldı. Herkesin de başına gelebilir. İşte bizim de başımıza geldi" şeklinde konuştu.

Kemal Bulut'un yakınları, cenaze namazının kılındığı Merkez Camii'nde tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, fenalık geçirenlere müdahale etti.