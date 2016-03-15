Ankara saldırısında ölen Elvin Buğra Arslan'ın annesi: Oğlumun katili, kana doymayan bir vampir!

Ankara’da 13 Mart’ta düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Elvin Buğra Arslan’ın cenaze töreninde ailesinin öfkesi kameralara yansıdı. Elvin Buğra’nın annesi Nalan Arslan “Benim oğlumun katili bir tane vampir. Kana doymayan bir vampir” derken, babası Yusuf Arslan, cenaze törenine çelenk gönderilmesine tepki göstererek, “Ne çelenk gönderin ne böyle evlat gönderin” dedi. Elvin'in dayısı ise ‘’Elvin ve burada cenazesi olanlar çirkin politikaların kurbanı.’’ ifadelerini kullandı. Törende, Elvin'in ailesinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çelenk göndermesine tepkileri üzerine, çelenk ters çevrildi.

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü öğrencisi Elvin Buğra, bugün Karşıyaka Mezarlığı’ndan son yoculuğuna uğurlanan cenazeler arasındaydı. Elvin Buğra’nın annesi Nalan Arslan, cenaze töreninde oğlunun tabutu başında “Bakın, gözlerindeki ışığa bakın. Benim oğlumun gözünün ışığını söndürdüler. Karanlıklarda kalacaklar. O kıvılcımı ben yakacağım.” feryat etti.

Nalan Arslan, cenaze töreninde şu sözleri de söyledi:

“Bu çocuğa iyi bak. Gözlerine iyi bak vampir. Boğulacaksın. Sen benim bu evladımın kanında boğulacaksın. Kaçacak delik arayacaksın.”