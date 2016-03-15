Polis, Ankara saldırısında ‘üçüncü fail’in peşinde

Ankara’da 37 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada polisin, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı iddia edilen üçüncü bir kişinin peşinde olduğu bildirildi.

NTV’nin haberine göre, saldırının Şanlıurfadan satın alınan araçla 24 yaşındaki kadın ve bir erkek tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi de aranıyor. Arananlar arasında, saldırı sırasında ölen PKK bağlantılı olduğu öne sürülen 2 kişinin yanı sıra, üçüncü asli failin de olduğu belirtildi. Söz konusu şüphelinin, saldırıdan birkaç saat önce Eskişehir yolunda bir benzinlikte görüntülendiği öne sürüldü.

Olay yerinde keşif yaptığı iddia edilen kişi ile ilgili başkent genelinde aramalar yapılıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı açıklamaya göre soruşturmayla ilgili şu anda 11 kişi gözaltında. Ancak bu sayının daha fazla olduğu belirtiliyor. Bomba yüklü aracın satın alındığı galerinin sahipleri, aracı satanlar ve bombacı kadının ailesi de gözaltında bulunanlar arasında.