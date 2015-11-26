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Spor

Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin yardımcıları belli oldu

Denizli yardımcı antrenör olarak Emre Aşık ve Ümit Davala'yı seçti

26 Kasım 2015 21:24

Hamza Hamzaoğlu ayrılığının ardından tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli 23 yıl sonra Galasaray’a döndü. Sarı-kırmızılı kulüpte Denizli’nin yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu.  Ümit Davala ve Emre Aşık, Denizli’nim antrenör ekibinde yer alacak.

Denizli’nin ısrarlar istediğini Emre Aşık’a Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’den izin çıkmasının ardından Aşık’ta yuvaya dönmüş oldu. Ümit Dvala da Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında olduğu son dönemde Florya’da Hasan Şaş ile birlikte görev alıyordu. 

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