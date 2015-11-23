Mustafa Denizli'yi ilk tebrik eden Hakan Şükür oldu

13 yıllık aranın ardından yeniden Galatasaray'ın başına geçen Mustafa Denizli'yi ilk tebrik eden, Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakan Şükür oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Mustafa Denizli'nin geçmiş yıllarda birlikte çalıştığı Hakan Şükür, kişisel Twitter hesabından, "Değerli hocam Mustafa Denizli Galatasarayımız'ın başına gelmiş. Kendisine ve camiaya hayırlı olmasını dilerim. Allah mahcup etmesin" paylaşımında bulundu.