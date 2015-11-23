Mustafa Denizli: Uğruna her şeyimi riske edeceğim camia burasıdır

Hamza Hamzaoğlu ayrılığının ardından Galatasaray tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Mustafa Denizli'nin 30 süren toplantısının anlaşma sağladıklarını açıkladı. Önce başkan Dursun Özbek kısa bir konuşma yaparak Mustafa Denizli ile prensipte anlaştıklarını belirtti ve anlaşmayı şöyle açıkladı:

"Toplantımız sonunda değerli Hocam ile görüşme yaptık. Dün bu toplantıyı kararlaştırmıştık. Hocanın Galatasaray'daki hizmetlerini anlatmaya gerek yok. Yönetim olarak boşalan teknik direktörlük görevine hocamdan rica ettim. Hocamda prensip olarak kabul etti. El sıkıştık, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde detaylandırıp sözleşme imzalayacağız. İki tarafa da hayırlı olsun"

Özbek'in bu kısa açıklamasından sonra ise Mustafa Denizli şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar belki fark ediyorsunuz heyecanlıyım bu heyecanımı da mazur görün. Sporculuk yaşantımın noktasını bu camiada gerçekleştirdim. Hayatımın en büyük başarılarına da bu camiada başladım. Kısaca parantezi burada açtım inşallah yüzümün akıyla da bu camiada kapatacağım. Çok güzel, zaman zaman üzüntülü dönemlerimde oldu. Beni bu koltuğa oturtan bugün taşıdığım ismi kariyeri borçlu olduğum camiadan bu görev isteği gelince, ki ikinci defa geldi. 2 yıl önce olmamıştı. Bu bana gelen tekliflerden çok farklı bir hadiseydi.

Eğer bir gün başarılarımı risk edeceksem uğruna her şeyimi riske edeceğim camia burasıdır. Bana mesleki imkanı tanıyan bu camia benden bir gün böyle bir görev istediyse bundan sadece onur duyardım. Bu büyük camiada ve bu büyük takımda başkanımız, yöneticilerimizle ve sporcularımızla inşallah bütün düşündüklerimizi başarırız. 1987 yılında başına geçtiğim bu camiada o günkü heyecanım neyse şimdiki heyecanım bir kat daha fazla. Bunu camiamla paylaşmak istedim. Şu anda mekan olarak, an olarak sorularınıza şimdilik yanıt vermeyeyim.

Yardımcımla ilgili hiçbir detay olmadı. Hiçbir çalışma arkadaşım mevcut değil. Bu konuda Fatih Hocam ile Hamza Hoca'dan yardım isteyebilirim. Camia için en faydalı çalışmayı nasıl yaratabiliriz bunu araştıracağız. Koskoca Galatasaray camiasında bugün evet deyip, takımın başına geçmek olmaz. Madrid'de takımın başında olmayacağım. "