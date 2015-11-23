Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli'nin Galatasaray'la anlaşmasına ne dedi?

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetimi eleştirirken "Mustafa Denizli başarılı olacağına inandığım bir teknik adam. İnşallah Galatasaray için iyi bir tercih olur" dedi.

Sarı-kırmızılılara 1 yılda 3 kupa kazandırdıktan sonra görevine son verilen Hamza Hamzaoğlu, ayrılık süreci ve yeni hoca tercihine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan başarılı hocanın açıklamaları şöyle:

Antalyaspor maçını izlediniz mi, neler hissettiniz?

Antalyaspor maçını izledim. Tabii ki ayrılık sonrası duygusal anlar yaşadım, son dakikada yediğimiz gole çok üzüldüm.

Umut Bulut’la ilgili sözleriniz ayrılıkta etkili mi oldu?

Belki bazı şeylerin sorulması gerekiyordu, belki bunları yaşamamız gerekiyordu. Elbette Umut ile ilgili, diğer futbolcularımızla alakalı sorular olacak, bunları yanıtlayacağım. Sezon başından bu yana bana kamuoyundan ‘Yönetimin önüne geçiyorsun, onlara kalkan oluyorsun’ eleştirileri geliyordu. Sorulara hep ben muhattap oldum ve yanıtlarını da verdim, vermek de zorundaydım. Benim kafamda herhangi bir hesabım ya da farklı bir düşüncem olmadığı için sorulan her soruya rahatlıkla cevap veririm. Tarzım, kişiliğim böyle. Bugünleri yaşadık, sağlık olsun.

Bazı sözleriniz yönetim tarafından beğenilmedi mi, yönetimin önüne mi geçtiniz?

Hiçbir zaman yönetimin önüne geçeyim, onların işine karışayım gibi bir şey düşünmedim. Takımın teknik direktörü benim, oyuncuyu ben tanıyorum. Yönetimin önüne geçmek gibi bir durumum yok. Benle, takımla ilgili soru soruluyor. Bunlara cevap vermeyeceksem ne yapacağım? Benim öyle bir niyetim olduğunu mu düşündüler bilemiyorum. Ama beni bu kadar zamandır tanıyor olmaları gerekir, benim onları sıkıntıya sokacak bir şey düşünmem mümkün mü?

Dursun Özbek, yolların ayrılmasına ‘yönetim kararı’ dedi. Ama bazı yöneticiler karardan habersizdi. Ne söylersiniz?

Bana yönetim kurulu kararı dendi ama bazı yöneticilerin benimle ilgili karardan haberi olmadığını sonradan öğrendim.

Yönetimin kararı sportif mi, zamanlaması doğru mu?

Yönetimin kararı bence çok yanlış. Her şeyden önemlisi zamanlaması yanlış. Şampiyonlar Ligi’nde iddiamız devam ediyor, kritik Atletico Madrid maçı oynayacağız, kazansak önemli bir avantaj yakalayacağız. Ligde kaybedilmiş hiçbir şey yok, takımda taşlar yerine oturuyor. Evimizde Antalyaspor’la oynayacağız kazanıp zirve takibini sürdüreceğiz, Beşiktaş’la maçımız var. Bu karar daha öncesinde alınsa anlarım. Ama daha önce almadıysan biraz beklersin, Antalya maçını, Atletico Madrid maçını görürsün, kötü gidiyorsak yine yolları ayırırsın. Bizimle yolların ayrılması kararının sportif başarı veya başarısızlıkla alakası yok. Ama yapacağımız da bir şey yok, sağlık olsun.

Sizin yerinize ilk aday Mustafa Denizli. Mustafa hoca sizce Galatasaray için doğru tercih mi?

Mustafa Denizli, Galatasaray’ı, kulübü yakından tanıyan bir isim. Mustafa Hoca başarılı olacağına inandığım bir teknik adam. İnşallah Galatasaray için iyi bir tercih olur. Galatasaray’ın bu sene başarılı olmaya, Süper Lig’de yeniden şampiyonluğu yakalamaya çok ihtiyacı var. Bunu başaracak bir futbolcu kadromuz mevcut. Yeter ki ortam biraz toparlansın, camia içinde huzur yakalansın.

Antalya maçında taraftarlar ‘Yönetim istifa’ diye bağırdı. Ne düşünüyorsunuz?

Yönetim istifa tezahüratları üzücü tabii, ama bilemiyorum artık.

Geçen sezonki başarılarda payı olan Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst’ün yokluğunu aradınız mı?

Bu sezon Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst’ün eksikliği hissedilmedi diyemem. Ama onlar ayrıldıktan sonra ben her şeye rağmen bugüne kadar Abdurrahim Ağabey’in sadece 1 kez ziyaretine gittim, telefonla konuşmuşluğum da sayılıdır. O da aynı şekilde. Ne o beni aramıştır bana zarar gelmesin diye, ne de ben ona bir zarar gelmesin diye bir şey konuşmuşumdur. Ama onların yokluğu hissedildi.