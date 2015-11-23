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Spor

Akit nefret söylemini futbola da taşıdı: Mustafa Denizli Yahudi mi?

Yeni Akit, Mustafa Denizli'nin imzası kurumadan nefret söyleminde bulundu

23 Kasım 2015 18:56

AKP’ye yakın politikalarıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Türkiye’nin sayılı futbol adamlarından Mustafa Denizli’nin Galatasaray’ın başına geçmesinden sonra “Mustafa Denizli yahudi mi?” başlıklı haber yaptı.

Haberde, “Bir dönem ‘Başörtülüler İran’a gitsin’ diyen ve sonra kendisi İran’ın yolunu tutan Mus­ta­fa De­niz­li, Türk ta­kım­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez ho­ca­sı haline dönüştü. Bunun arkasında bir gizli el mi var?” diye soruldu.

Gazete bu ‘ima’sını, kayyuma devredilen Bugün gazetesinde yer alan ‘Türk takımlarının vazgeçilmezi Mustafa Denizli’ başlıklı habere dayandırdı.

Söz konusu haberde ünlü hoca için, “Dö­nüp do­la­şıp 70 ya­şı­na gel­miş, cid­di sağ­lık so­run­la­rı ya­şa­mış Mus­ta­fa De­niz­li’den baş­ka ‘bü­yük’ fut­bol­cu bu ül­ke­ye gel­me­di mi?”deniliyor.

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