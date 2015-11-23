Beşiktaş Başkanı Orman: Denizli'nin Galatasaray'da görev yapması hoşuma gitti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ın başına geçmesi konusunda, "İyi bir Beşiktaşlı'nın Galatasaray'da görev yapması hoşuma gitti" yorumu yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Koç Üniversitesi'nde gerçekleşen söyleşide Gatasaray’ın yeni hocası Mustafa Denizli’yi övdü. Orman, bir zamanlar Beşiktaş'a iki kupa kazandıran Mustafa Denizli için "İyi bir Beşiktaşlı'nın Galatasaray'da görev yapması hoşuma gitti. Denizli'nin Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor" dedi.

Orman, siyah beyazlı takımın bu sezon şampiyonluk yolunda hedeflerine devam ettiğini ifade ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inandıklarını ve teknik direktör Şenol Güneş'i yönetim olarak desteklediklerini söyledi.