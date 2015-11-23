T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Başkanı Orman: Denizli'nin Galatasaray'da görev yapması hoşuma gitti

" Mustafa Denizli'nin Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor"

23 Kasım 2015 22:50

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ın başına geçmesi konusunda, "İyi bir Beşiktaşlı'nın Galatasaray'da görev yapması hoşuma gitti" yorumu yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Koç Üniversitesi'nde gerçekleşen söyleşide Gatasaray’ın yeni hocası Mustafa Denizli’yi övdü. Orman, bir zamanlar Beşiktaş'a iki kupa kazandıran Mustafa Denizli için "İyi bir Beşiktaşlı'nın Galatasaray'da görev yapması hoşuma gitti. Denizli'nin Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor" dedi.

Orman, siyah beyazlı takımın bu sezon şampiyonluk yolunda hedeflerine devam ettiğini ifade ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inandıklarını ve teknik direktör Şenol Güneş'i yönetim olarak desteklediklerini söyledi.

 

ETİKETLER

fikret ormanbeşiktaşmustafa denizligalatasaray

İlgili Haberler

Mustafa Denizli, 23 yıl sonra Galatasaray'da!

Galatasaray, Mustafa Denizli ile 1,5 yıllığına anlaştı

Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli'nin Galatasaray'la anlaşmasına ne dedi?

Hamza Hamzaoğlu, "Bu sezon Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst’ün eksikliği hissedilmedi diyemem" dedi

Mustafa Denizli: Uğruna her şeyimi riske edeceğim camia burasıdır

Mustafa Denizli ve Galatasaray Başkanı Özbek ortak basın toplantısı düzenledi

Mustafa Denizli'yi ilk tebrik eden Hakan Şükür oldu

Denizli, 13 yılın ardından yeniden Galatasaray'ın başına geçti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24