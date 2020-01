23 yıl sonra Galatasaray'a dönen Mustafa Denizli, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı

Hamza Hamzaoğlu ayrılığının ardından tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Denizli, kendisini 1.5 yıllığına sarı kırmızılı ekibe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Mustafa Denizli'nin açıklamaları şöyle:

"Tekrar birlikte olmaktan heyecanlı ve mutluyum. Ben bugüne kadar bu camiaya büyük başarılar kazandıran tüm değerli büyük meslektaşlarımı, bu kulübün tarihine geçmiş çok değerli insanları burada kalben anmak ve onlara selamları ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Bugüne kadar geçmişle ilgili bir şey sorgulamayacağız. Geçmişle ilgili sadece başarıları devam ettireceğiz.



Yarın takımla birlikte çalışmaya bismillah deyip planları ve düşünceleri paylaşacağız. Galatasaray şu anda her takımın yaşayabileceği bir olumsuz düşünceleri yaşadığı bir dönemden geçmekte. Bunlar önemli değil. Ben buraya gelirken camianın ne olduğunu zaten biliyorum. Ama takım yeni bir başlangıç. Birçoğuyla çalışmış olmasam da birçoğu hakkında bilgi sahibi olduğum bireylerden oluşan bir takım.



Neler yapabiliriz. Hangi yöntemlerle bu sıkıntılı ortamdan çıkabiliriz. Burada tespit edebiliriz.



Önümüze baktığımız zaman, ne olur nasıl olur gibi sorularla karşı karşıya değiliz.



Hayatımda her zaman inanarak çalıştım, inanarak başladım. Kendilerine çok inandığım bir grupla çalışacağım. Herhangi bir futbolcum hakkında olumlu olumsuz beni yönlendirebilecek hiçbir önyargım yoktur.



Yarın yeni bir başlangıçtır. Yarın yeni bir değerlendirmedir. Şimdiye kadar yaptığım değerlendirmeler pencerenin öbür tarafındaydı. Hiçbir futbolcunun asla böyle bir düşüncesi yoktur.



Karar vericinin, doğru veya yanlışı tamamen kendisine bağlar. Vereceğim her karar öncelikle camianın takımının ve kulübümün yararına olacaktır.



Bugün benim için de takımım içinde yeni bir yol haritasının başlangıç günüdür. Bu tablo beni asla umutsuzluğa kaptırmaz. Bu tabloyu değiştireceğiz. Bundan bütün Galatasaraylılar'ın emin olması lazım.



Önce buradaki ortamı çalışma şartlarımızı, Neyim, kimim, neler konusunda hassasım bunları paylaşacağım.



Bazı şeyleri konuşmadan da ifade edebilirsiniz, o mesajları verebilirsiniz.



Allah camiamızın, takımımızın yanında ve yardımcısı olsun.



Düşünmeden inanmadan hedefleri belirlemeden bir bütün olamayız. Ben onları, onlar beni ve hepimiz camiayı yüceltmek için yepyeni bir çalışmadayız."

Dursun Özbek: Herkes çok kırgın, çok üzgün

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde şu açıklamalarda bulundu:

"26 Kasım 2015 Galatasaray için yeni bir sayfa yeni bir gün. Dünden dolayı herkes çok kırgın, çok üzgün. Şunu herkes çok iyi bilmeli. Galatasaray Kulübü başkanı olarak yapılan bir yanlış varsa her zaman bunun hesabını vermeye hazırım.



Ben ve yönetim kurulum Galatasaray göreve çağırdığı zaman her zaman hazırım. Amacımız, Galatasaray'ın gününü kurtarmak değil, geleceğindeki sorunları düzeltmek için göreve talip olduk.



Bir başkan olarak bunları ifade ediyorum. Dursun Özbek olarak bir çocuk ruhuyla, okulda dersten kaçıp Metin Oktay'ı seyretmek için stada koşan bir çocuk ruhu var. Ben ruhu taşıyan bir Galatasaraylıyım.



Galatasaray hiçbir zaman pes etmez. Galatasaray hiçbir zaman umudunu kaybetmez. Galatasaray düştüğü yerden her zaman geri kalkar. Eskisinden daha azimli bir şekilde her zaman üst sıralarda yer almayı sürdürür.



Bunun en canlı örneği şu anda sevgili hocam Mustafa Denizli. Şu an yanımda oturuyor.



Biz Neuchatel Xamax'a deplasmanda 3-0 kaybettik. Sevgili hocam mustafa Denizli farketmez dedi İstanbul'da 5-0 kazanırız dedi. Bu az önce verdiğime çok canlı bir örnektir.



Mustafa Denizli söylemleri değil yaptıklarıyla kendisini ispatlamış göstermiş bir kişiliktir.



Sevgili hocama yuvasına hoşgeldin diyorum. Burada açmış olduğu kariyerinin büyük bir parantezini burada kapatmak olması büyük bir onurdur."