Galatasaray Üniversitesi Rektörü AKP’den milletvekili aday olmak için istifa etti

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga, haziran ayında yapılacak genel seçimlerde AKP'den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.

Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesinde milletvekili aday adayları art arda istifalarını açıkladı. Galatasaray Üniversitesi Röktörü Ethem Tolga'nın dışında 4 üniversite rektörü ve 1 rektör yardımcısı milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Ünsal Ban, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AKP’den aday adayı olacak. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Günşen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Bingöl de istifa dilekçelerini verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Prof. Dr. Kadri Yıldırım, HDP’den aday olmak için istifa etti. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Dç.Dr İsmail Gündoğdu- AKP, Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Enginyurt - AKP ,SDÜ Sosyoloji Bölümü Doç.Dr Suat Kolukırık - AKP, Eski Ankara Üniversitesi SBF Dekanı Prof.Dr. Yalçın Karatepe - CHP, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Hüseyin Yayman – AKP'den aday adayı olmak için istifa etti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 yıldır görev yapan Opr. Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP'den Antalya milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı. Kara, Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği görevinden de istifa etti. Aynı serviste birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Dr. Abdullah Konak ise MHP'den Antalya milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti.