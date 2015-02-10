Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsen milletvekili olmak için istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa İsen, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararına göre, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için isteyenlerin istifaları devam ediyor.

1953 Sakarya doğumlu İsen, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezuniyetinin ardından 1988 yılında önce Milli Eğitim Bakanlığında müşavir, ardından doçent oldu. 1994 yılında profesörlüğe yükselen İsen, çeşitli eğitim kuruluşlarında enstitü müdürlüğü, bölüm başkanlığı, dekanlık yaptı, 2002'de Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bu görevde kalan İsen, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması üzerine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine atandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber Prof. Dr. Mustafa İsen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı.

Diğer istifalar

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, 25. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı olmak için Bakan Yardımcılığı görevinden istifa etti. 1966 doğumlu Balta, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olduktan sonra 5,5 yıl özel sektörde maden mühendisi olarak çalışan ve daha sonra kendi şirketini kurdu. 1999 yılında Vakfıkebir'den Trabzon İl Genel Meclis üyesi seçilen, 10 yıl komisyonlarda görev yapan Balta, 2007'de İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi AK Parti il başkanı oldu. Ardından 61. ve 62. hükumetlerde çevre şehircilik bakan yardımcılığı görevine getirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Kaymakcan da Çorum'dan AK Parti milletvekili adayı olmak için görevinden ayrıldı. 1966 Çorum doğumlu olan Kaymakcan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezunu. Kaymakcan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı iken 23 Mayıs 2013'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olarak atandı.

Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanı Kasım Bostan da genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. 1962 doğumlu Bostan, Diyanet İşleri Başkanlığında Derleme ve Yayın Müdürlüğünde memur ve şef olarak çalıştı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünde Kurum Müdürü, Çevre Bakanlığında Şube Müdürü olarak görev yapan Bostan, 1986'dan bu yana Başbakanlıkta şube müdürü, daire başkanı, Başbakanlık müşaviri görevlerinde bulundu. Büro MEMUR-SEN kurucu üyesi de olan Bostan, Türk Hava Kurumu genel kurul delegeliği yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş da AK Parti İstanbul milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ayrıca, aynı Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü olarak görev yapan Osman İyimaya da emekli olarak AK Parti Amasya milletvekili aday adayı oldu.

Bu arada RTÜK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Çakırtaş ve RTÜK Başkanlık Müşaviri Yaşar Uğurlu 7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için istifalarını sundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer de CHP'den milletvekili adayı olabilmek için istifasını verdi.

Bugün son gün

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararına göre, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde kamudan milletvekili adayı olmak isteyenlerin, bugün saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

Kanun gereği istifa etmesi gerekenler şunlar:

"Hakim ve savcılar, yüksek yargı organlarının mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar."

Karara göre ayrıca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da en geç yarından geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten belgeyi, yarın saat 17.00'ye kadar vermeleri gerekiyor.