Bürokratlar vekillik için kuyruğa girdi, istifalar art arda geliyor

Yaklaşan genel seçimlerde aday olmak için kamu çalışanlarından istifa haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle bürokrasi kesiminde görülen istifalar için son gün yarın. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın vekillik için istifası konusundaki tartışmalar bitmeden, şimdi de ekonominin en güçlü bürokratı olarak görülen, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, siyasete girme kararı aldı. Ağbal, istifasını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp'in haberine göre, vekil olmak için görevinden ayrılan Ağbal'ın istifası, yarından itibaren geçerli olacak.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi ve Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman, AKP'den adaylık için üniversitedeki görevinden istifa etti. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu da milletvekili adaylığı için istifa etti.

Bürokrasi atamalarındaki kilit isim

2009'tan bu yana Maliye bürokrasinin başında bulunan Ağbal, Başkent'te başta ekonomi olmak üzere, bürokrat atamalarındaki en kilit isimler arasında sayılıyor.

Ağbal'ın, AK Parti'nin iktidarını koruması halinde, yeni hükümette ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlıklardan birini alabileceği konuşuluyor.

Yayman da istifa etti

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Hüseyin Yayman, 7 Haziran genel seçimlerinde milletvekili olmak için akademik görevinden istifa etti. Yayman, "Milletimizin refahı, demokrasimizin standardının yükseltilmesi ve Yeni Türkiye projesine katkı sunmak amacıyla AK Partiden siyasete giriyorum." cümleleri ile başlayan istifa mektubunda "Büyük Türkiye hayalini gerçek kılmak ve 21. Yüzyılın Türkiye'nin asrı olması için aziz milletimizin emrindeyiz. Bu sebeple mensubu olmaktan gurur duyduğum Gazi Üniversitesi öğretim üyeliği görevimden ayrılıyorum... 2015 seçimleri ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun..." diyerek AK Parti saflarında siyaset yapma kararını duyudu. Yayman isitfa kararını CNN TÜRK'te katıldığı programda da dile getirdi.

Ulaştırma Eski Müsteşarı da siyaset yolunda

Yine Ankara kulislerinde, siyasete girecek bürokratlar arasında Ulaştırma Bakanlığı eski Müsteşarı Habib Soluk'un da adı geçiyor. Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından, Soluk da emekliliğini isteyerek, Müsteşarlık görevinden ayrılmıştı.

Hamza Yerlikaya da istifa etti

Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, 25. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. İstifa yazısını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na veren Yerlikaya'nın AK Parti'den İstanbul aday adayı olacağı öğrenildi. Yerlikaya, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar kendisine destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a ve ekibine teşekkür ederek, "Yeni Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve parti teşkilatımızın vereceği her görevi layıkıyla yerine getirmeye hazırım" dedi.

Eskrim Federasyonu Başkanı da istifa etti

Eskrim Federasyonu Başkanı Müminhan Bilgin Ak Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden ayrıldığını bildirdi. Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır federasyon başkanlığını yürüttüğünü ve önemli başarılara imza attıklarını belirterek memleketi Trabzon’dan, AK Parti milletvekili aday adayı olmaya karar verdiğini açıkladı.

MEB'den vekillik isitfaları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcıları Salih Çelik, Yusuf Büyük ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Kemal Biçerli 7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçimler öncesi, milletvekili aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa etti.

Panobirlik Başkanı istifa etti

Konya'da Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

AB Bakan Yardımcısı yeniden siyasete dönüyor

AB Bakanlığı'nda, Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükaya da yeniden siyasete dönüyor. Daha önce AK Parti milletvekilliği yapan Büyükaya, daha sonra AB Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Büyükaya, 1 Şubat itibarıyla istifa etmişti.

İkinci İyimaya da siyasete geliyor....

Siyasete giren bir başka önemli isim de, halen AK Parti Ankara Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın kardeşi Osman İyimaya da siyasete giriyor.

Osman İyimaya, siyasete girmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Çevre Bakanı Yardımcısı da istifa etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Muhammed Balta, ile Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş da siyasete girmek için istifa etti.

Erdoğan’ın eski danışmanı da istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın başbakanlığı dönenemide 12 yıl boyunca danışmanlığını Türker Yörükçüoğlu daha sonra Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olmuştu.

Yörükçüoğlu müsteşar yardımcılığı görevinden ayrılarak siyasete girmeye karar verdi.

En eski müsteşar emekli oldu siyasete girecek

AK Parti hükümetinin iktidarı dönemindeki en eski müsteşar olan Tarım bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları de siyasete girmek için emekliliğini istedi.

Mirmahmutoğulları yarından itibaren emekliye ayrılıyor. Tarım Bakanlığı’ndan ayrıca Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci de görevinden ayrılanlardan.

İlk başörtülü bakan yardımcısı da gidiyor

Türk bürokrasisindeki ilk başörtülü bakan yardımcısı olan Çiğdem Atabek’in de aday olmak için görevinden istifa etmesi bekleniyor.

Aile Bakanlığı’ndan ayrıca müsteşar yardımcıları Gazi Alataş ve Ömer Bozoğlu’nun da yine vekillik için istifa etmesi bekleniyor.

Yadigar Hanım sürprizi

En üst düzey kadın bürokrat olan SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’ın da istifa etmek üzere olduğu ve siyasete atılacağı kulislerde konuşuluyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan isimler

Sağlık Bakanlığı Türkiye halk sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan ile Bakan danışmanları Dr. Mustafa Kiremitçi ve Zafer Tarıktaroğlu kısa süre sonra istifa etmeleri bekleniyor.

Çiçek’in özel kalem müdürü istifa etti

Bürokrasideki istifalar TBMM’ye de taşındı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in özel kalem müdürü Mücahit Durmuşoğlu da istifasını verdi. Durmuşoğlu’nun Osmaniye’den aday olmak için istifasını verdiği öğrenildi.

Kurtulmuş’un danışmanı aday oluyor

Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay milletvekili adayı olmak için istifasını hafta sonu açıklamıştı. Basın İlan Kurumu’nda yöneticilik yapan, aynı zamanda Numan Kurtulmuş’un da basın danışmanı da olan Mustafa Canbey’den de Balıkesir’eden aday olmak için istifa etti.