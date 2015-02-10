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Politika

Mehmet Öshaseki de istifa etti

AKP'de milletvekili olmak için istifasına onay çıkan tek başkan olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı bu sabah istifasını verdi

10 Şubat 2015 14:30

AKP Genel Merkezi tarafından Türkiye genelindeki belediye başkanları içinde adaylığına onay çıkan tek başkan olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’de bu sabah itibarıyla istifasını verdi.

Kayseri’de milletvekili aday adayı olacak bürokratlar istifasını birer birer vermeye başladı. AKP Genel Merkezi tarafından Türkiye genelindeki belediye başkanları içinde adaylığına onay çıkan tek başkan olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de bu sabah itibarıyla istifasını verdi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kayseri’de 20 yıldır Belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Özhaseki, AKP genel merkezinin de onayını alarak, istisnai tek belediye başkanı olarak, AKP'den milletvekili aday adayı oldu. Özhaseki’nin bu kararının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Cuma günü yeni başkanını seçecek. Büyükşehir Belediye başkanlığı için Mehmet Özhaseki’nin koltuğuna AKP'li Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in gelmesi bekleniyor.

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