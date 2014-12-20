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Spor

Galatasaray Top16’da yine Kızılyıldız ile aynı gruba düştü!

THY Avrupa Ligi'nde daha önce Marko Ivkovic isimli Sırp taraftarın Türkiye'de öldürüldüğü karşılaşma sonrası iki takım tekrar aynı grupta yer aldı

20 Aralık 2014 09:54

THY Avrupa Ligi'nde korkulan oldu. Galatasaray Liv Hospital ve Kızılyıldız, Top 16'da aynı gruba düştü. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçtan önce Marko Ivkovic adlı Sırp taraftarın bıçaklanarak öldürülmesi, Sırbistan'da büyük öfke yaratmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Kızılyıldız, evinde İspanyol ekibi Laboral Kutxa’yı konuk etti. Başa baş geçen mücadelede kazanan taraf 90-82'yle ev sahibi Sırp ekibi oldu.

Kızılyıldız bu sonuçla Top 16'ta Galatasaray Liv Hospital ile yine aynı gruba düştü. Bu durum iki ekibin yapacağı maçlar öncesinde tedirginlik yarattı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçtan önce Marko Ivkovic adlı Kızılyıldız taraftarı bıçaklanarak yaşamını yitirmişti.

Euroleague yönetimi olay nedeniyle Galatasaray Liv Hospital’e 3 maç, Kızılyıldız’a da 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken sosyal medyada taraftar grupları arasında atışmalar meydana gelmişti. TOP 16'daki eşleşme sonrası ortamın yeniden alevlenmesinden endişe ediliyor.

Top 16 grupları şöyle:

 

E GRUBU:

Real Madrid

Maccabi Tel Aviv

Panathinaikos

Galatasaray Liv Hospital

Barcelona

Kızılyıldız

Unicaja Malaga

Zalgiris Kaunas

 

F GRUBU:

CSKA Moskova

Olympiakos

Anadolu Efes

Emporio Armani Milano

Fenerbahçe Ülker

Nizhny Novgorod

Laboral Kutxa

ALBA Berlin

Unicaja Malaga

 

Euroleague’de TOP 16 heyecanı 30 Aralık 2014 – 10 Nisan 2015 tarihleri arasında yaşanacak.

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