Maç sonucu | Galatasaray 4-2 Rizespor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın gollerini Patrick van Aanholt (2), Ryan Babel (penaltıdan) ve Bafetimbi Gomis atarken, Çaykur Rizespor'un gollerini ise Gedson Fernandes ve Tyler Boyd kaydetti.

Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini elde ettiği Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Sarı-kırmızılı takım ligde puanını 35'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından taraftarın çağırdığı Bafetimbi Gomis, tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.

Galatasaraylı taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine, eski teknik direktör Fatih Terim lehine tezahürat yaptı.

Evinde 4 maç sonra kazandı

Galatasaray, Nef Stadı'nda 2 ayı aşkın süre sonra maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 25 Aralık 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u yendikten sonra sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşamıştı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerek taraftarı önündeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Van Aanholt'tan 2 gol

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, maçta 2 gol kaydetti.

Savunmanın solunda görev yapan Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın 40 ve 87. dakikalarında topu filelerle buluşturarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Patrick van Aanholt bu sezon ligde ilk kez ağları havalandırdı.

Penaltı kaçıran Gomis, son dakikada golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, penaltı kaçırdığı maçta son dakikada bir gol attı.

Maçın 62. dakikasında Gomis, hava topunda kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Müsabakanın 64. dakikasında penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Bafetimbi Gomis maçın 90+8. dakikasında gelişen atakta ise topu filelerle buluşturmayı başardı.

Geçen haftaki Göztepe maçında da iki kez ağları havalandıran Gomis, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Bu arada Gomis'in golü, 2011 yılının ocak ayında faaliyete giren Nef Stadı'nda Galatasaray adına atılan 550. gol oldu.

VAR'la gelen penaltıyı Babel gole çevirdi

Galatasaray, karşılaşmanın 68. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

Soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, topu kaleci Tarık Çetin'den kurtardıktan sonra yerde kaldı. VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında yeniden inceleyen Ümit Öztürk, penaltıya kararı verdi.

Maçın 70. dakikasında penaltıyı kullanan Ryan Babel, topu filelerle buluştu.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçında kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 16 gol yerken, rakiplerine ise 13 gol attı.

Galatasaray, ligde bu sezon sadece 5 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Fernandes ligdeki ilk golünü Galatasaray'a attı

Çaykur Rizespor'un devre arasında kiralık olarak renklerine kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Süper Lig'deki ilk golünü eski takımı Galatasaray'a attı.

Fernandes müsabakanın 8. dakikada frikikten şık bir gol kaydetti.

Portekizli futbolcu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da lig maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

Baiano kırmızı kart gördü

Çaykur Rizespor'da peş peşe iki sarı kart gören Baiano, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Hakem Ümit Öztürk, maçın 90+1 ve 90+2. dakikalarında sarı kart gösterdiği Baiano'yu kırmızı kartla oyundan attı.

Öte yandan karşılaşmayı 35 bin 9 biletli seyircinin tribünde takip ettiği bildirildi.

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Stat: Nef Hakemler: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 57 Babel), Cicaldau (Dk. 79 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed (Dk. 57 Gomis) Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Baiano, Holmen, Ponck, Eren Albayrak, Phiri (Dk. 65 Dabo), Fernandes, Yusuf Sarı (Dk. 74 Deniz Hümmet), Boldrin (Dk. 84 Mendes), Boyd (Dk. 84 Bolasie), Pohjanpalo (Dk. 66 Cisse) Goller: Dk. 8 Fernandes, Dk. 49 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 40 ve 87 Van Aanholt, Dk. 70 Babel (Penaltıdan), Dk. 90+8 Gomis (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 90+2 Baiano (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 9 Ponck, Dk. 43 Holmen, Dk. 63 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 19 Elabdellaoui, Dk. 24 Emre Kılınç, Dk. 37 Mustafa Muhammed, Dk. 83 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+1 Taylan Antalyalı, Dk. 90+4 Pena (Galatasaray)

Maçtan önemli anlar

8. dakikada Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisinin arasındaki bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernandes geçti. Dar açıya rağmen doğrudan kaleyi düşünen Portekizli orta saha oyuncusunun vuruşunda kaleci Pena'yı geçen meşin yuvarlak uzak köşeden iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Cicaldau'nun sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahasındaki Berkan Kutlu'ya aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden geriden gelen Van Aanholt'a verdi. Hollandalı sol bekin, ceza sahası dışı sol çaprazda yerden vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Kerem'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Berkan'a bıraktı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

49. dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Ceza sahasına gelen yüksek topu Nelsson ile mücadele eden Pohjanpalo kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Elabdellaoui'den önce meşin yuvarlağı alan Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un sert şutunda, kaleci Tarık soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

62. dakikada ceza sahası içinde sağdan gelen ortaya yükselen Gomis, kafayla topa müdahale ettikten sonra kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, Tarık sağına yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

68. dakikada Galatasaray bu kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'tan kurtardıktan sonra yerde kaldı. VAR odasında bulunan Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti.

70. dakikada penaltıyı kullanan Babel, Tarık ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-2.

71. dakikada Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Pena direk dibinde güçlükle topu yumrukladı.

72. dakikada Cicaldau'nun sağdan kullandığı kornerde Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktasındaki Marcao'nun önünde kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun vuruşunda, kaleci Tarık topun ağlara gitmesine engel oldu.

87. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası gerisindeki Van Aanholt'a verdi. Bu oyuncu topu ceza sahasındaki Berkan'a aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Seri bir şekilde tek paslarla top Berkan'dan, Feghouli'ye Feghouli'den de koşusunu sürdüren Van Aanholt'a geldi. Altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncu, plaseyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+8. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis, uzun mesafe topu sürerek kaleci Tarık Çetin'i çalımladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.

Golün santrası yapılmadı ve müsabaka sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sona erdi.