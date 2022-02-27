Domenec Torrent: Bir aylık sürecin meyvelerini topluyoruz

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, bir aylık antrenman sürecinin meyvelerini topladıklarını söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray sahasında 4-2 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte galibiyetten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bir aylık antrenmanın meyvelerini topladıklarını belirten Torrent, "Güzel bir maç oldu. Çok fazla fırsatımız vardı. Onların da çok güzel iki golü var ama az pozisyona girebildiler. Bir aylık antrenmanın sonunda kendimizi gerçekten geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun meyvelerini topluyoruz. Maçın sonucundan memnunum. Geçen haftadan sonra bu hafta da üç puan almamız sevindirici." diye konuştu.

Rotasyon vurgusu yapan İspanyol teknik adam, "Bazen hocaların aldığı kararlar sahayı doğrudan etkileyebiliyor ama hangi oyuncunun girip kimin çıktığı önemli olmayabiliyor. Bu her oyuncu için değişiyor. Rotasyon yapıyorum ve bunun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.