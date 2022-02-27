Paylaşımı hemen kaldırdı; Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Galatasaray göndermesi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında verilen penaltı kararlarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbolcu, daha sonra bu paylaşımı sildi.

Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken, sarı kırmızılı ekibin üst üste kazandığı penaltıların ardından Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza’dan ilginç bir penaltı geldi.

Galatasaray’ın 2-1 geride olduğu 64. dakikada, Rizespor kalecisi Tarık Çetin’in’e müdahalesini penaltı olarak yorumlayan hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Topun Bafetimbi Gomisbaşına geçen Gomis vuruşunda kaleci Tarık Çetin’i geçemedi. Bu pozisyondan sadece 4 dakika sonra bu kez Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine girdi ama yine kaleci Tarık Çetin’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi ve vuruşu kullanan Ryan Babel skoru 2-2’ye getirdi.

Yaşananların ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Beşiktaş’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, “Sadece Brezilya’da futbolun utanç verici olduğunu sanıyordum” yazdı. Ancak gelen tepkilerin ardından kısa süre sonra paylaşımını sildi.