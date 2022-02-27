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Spor

Nef Stadyumu'nda Gedson Fernandes'e tepki

27 Şubat 2022 19:20

Çaykur Rizespor'a transfer olduktan sonra ilk kez Nef Stadyumu'na çıkan Gedson Fernandes'e Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen ancak Beşiktaş'a imza atan Gedson Fernandes ilk kez eski takımıyle karşılaşacak.

Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Portekizli yıldıza tribünden tepki yağdı. Galatasaray taraftarı, takımlar anons edilirken Gedson Fernandes'e ve teknik direktör Domenec Torrent'i ıslıkladı.

Ne olmuştu?

Sezon başında ve devre arasındaki transfer döneminde adı sık sık Galatasaray'la anılan Gedson Fernandes, sarı-kırmızılıların transferden çekilmesiyle Beşiktaş'a imza atmıştı. Gelecek sezondan itibaren Kartal'ın formasını terletecek yıldız oyuncu, Benfica ve Beşiktaş'ın ortak kararıyla Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Babel'den paylaşım

Geçen sezonun ikinci yarısında Gedson Fernandes'le beraber oynayan Ryan Babel dün Portekizli oyuncunun  fotoğrafını paylaştı.

Gedson Fernandes'le antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan Hollandalı oyuncu, "Yarın görüşürüz kardeşim" notunu yazdı.

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