Gedson Fernandes'ten maç sonu Babel ve Marcao'ya fotoğraflı tepki

Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Nef Stadı'na bu kez rakip olarak ayak basan Gedson Fernandes, kendisine yapılan faul sayısıyla lig tarihine geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u, 2 kez geri düşmesine rağmen 4-2 yendi.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes eski takımına karşı maça ilk 11'de başladı.

Galatasaray Gedson Fernandes'e kaç faul yaptı?

Gecede gol perdesini açan isim olan Portekizli orta sahaya karşılaşmada 12 faul yapıldı. Opta'nın verilerine göre, Gedson Fernandes, bu alanda istatistik tutulmaya başlandığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.

Galatasaray maç boyunca toplam 19 faul yaptı.

Gedson Fernandes Galatasaray maçında nasıl oynadı?

Nef Stadı'ndaki gözler Gedson Fernandes'in üzerindeydi. Gelecek sezon için Beşiktaş'la anlaşan, bu sezonun devre arası transfer döneminde ise sezon sezonuna kadar Çaykur Rizespor ile imzalayan Portekizli futbolcuya taraftarlar tepki gösterdi.

Peki 23 yaşındaki futbolcu eski takımına karşı nasıl bir performans sergiledi? beIN SPORTS'un verilerine göre Gedson Fernandes, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun istatistiklerini geride bıraktı.

BERKAN KUTLU

Topla buluşma: 39

Pas: 16/23

Top kapma: 1

İkili mücadele: 3/6

Sahipsiz top kazanma: 6

TAYLAN ANTALYALI

Topla buluşma: 45

Pas: 29/34

Top kapma: 1

İkili mücadele: 2/10

Sahipsiz top kazanma: 3

GEDSON FERNANDES

Topla buluşma: 72

Pas: 30/37

Top kapma: 3

İkili mücadele: 18/28

Sahipsiz top kazanma: 14

Maç sonu tepki

Çaykur Rizesporlu futbolcu Gedson Fernandes, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından eski takım arkadaşlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ayağının videosunu paylaşan Fernandes, "Marcao, Babel. Bir şey söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.