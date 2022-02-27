Bülent Korkmaz'dan penaltı tepkisi: Galatasaray aleyhine verilir miydi?

Çaykur Rizespor ile ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan teknik direktör Bülent Korkmaz, 4-2 yenildikleri karşılaşma sonrası, "Bize verilen penaltı, Galatasaray'a verilir miydi?" diye sordu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-2 yenildikleri Galatasaray maçını yorumlarken, "Aslında kazanabilirdik. puan da alabilirdik. Tam kopacağında oyunu koparamadık. Mücadeleden memnunum. Sezon başından bu yana en iyi oyununu oynadı. Bunu geliştirmemiz lazım. Eksik yönlerimizi geliştirerek devam edeceğiz. Maçtan sonra da oyunculara oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledim. İnşallah aynı oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

Maçta kendileri aleyhine verilen iki penaltı kararına göndermede bulunan Korkmaz, "Ancak bize verilen penaltı Galatasaray'a verilir miydi? Yusuf'un (Sarı) pozisyonunu tartışsalar iyi olur. Her maç hem yukarısı hem aşağısı önemli. Yorumcular tartışsın" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreç için ise Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Sahada da soyunma odasınada de oyunculara söyledim. Böyle devam ettiğimiz sürece her maçı kazanmaya adayız. Bu konuda çok gerçekçiyim. Pembe hayaller ve masallar anlatmıyorum. Gerçek neyse onu söylüyorum. Önümüzdeki maçlar üzerine koyarak devam etmemiz lazım" diye konuştu.