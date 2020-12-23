Galatasaray'dan "Futbolda kapkara gece" paylaşımı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sosyal medya hesaplarından "Futbolda kapkara gece" paylaşımı yaptı.

Medipol Başakşehir'de 2 oyuncunun ve teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü, sarı-lacivertli takımın 4-1 kazandığı karşılaşma sonrası hakem tartışması sürüyor.

Hakem Bahattin Şimşek'in kararları tartışıldı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi" sözlerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe bugün bileğinin hakkıyla kazandı" diyerek yanıt vermişti.

Maç sonunda açıklama yapan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise hakem Bahattin Şimşek'e yüklenmiş, "Bahattin Şimşek bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil; bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray: Futbolda kapkara gece

Yaşanan tartışmaların ardından Galatasaray Kulübü'nün Twitter hesabından bir paylaşım yapılırken, "Futbolda kapkara gece" denildi. Galatasaray'ın paylaşımı şöyle: