Göksel Gümüşdağ: Bahattin Şimşek bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil; bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve Başakşehir'in 4-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Göksal Gümüşdağ, "Bahattin Şimşek'in uyku uyuyabileceğini sanmıyorum" dedi.

M. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in 4-1 kaybettiği maçta, iki futbolcusu da kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gümüşdağ, yaptığı konuşmada maçın hakemi Bahattin Şimşek'i eleştirdi.

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Maçın hakemi Bahattin Şimşek'e tepki gösteren Gümüşdağ şunları söyledi:

"Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya direkt kırmızı kartı VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen veremeyince oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesine sebep oldu hakem. Rafael'e bakıyorsunuz, değmiyor bile, değmediği halde bunu bana neden yapıyorsun diyor ve kart yiyor. Meselemiz Fenerbahçe ve camia değil. Maç kazanırsınız, kaybedersiniz ama keşke 11 kişiyle 4-1 yenilseydik. İlk yarı en az 3-4 olacak maç var. Sahada bu adaleti sağlayamadığınız zaman bu işler neticeye gitmiyor. Bahattin Bey maalesef kariyeriyle gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil, hepimiz bunu biliyoruz.

"Bu gece Bahattin Şimşek'in uyku uyuyabileceğini sanmıyorum"

"Seyircisiz bir maç olmasına rağmen ezildi, kaldıramadı, hakaretler ediliyor, dokunamadı. Biz geçen yılın şampiyonuyuz, şampiyon takıma oynayacağımız takımların direnç göstermesini bekliyoruz ama hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlatmak çok güç. Biraz vicdanı ve Allah korkusu varsa, biraz kendini şahsiyetli olarak görüyorsa bu gece Bahattin Şimşek'in uyku uyuyabileceğini sanmıyorum."

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