Fenerbahçe, 9 kişi kalan Başakşehir'i 4 golle geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçenin 4-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe bugün evinde Medipol Başakşehir ile çok kritik bir maça çıktı. M. Başakşehir’in 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe rakibini 4-1’lik skorla yendi.

M. Başakşehir 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 45+2'de Nazım Sangare, 60. dakikada Tisserand, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş attı.

M. Başakşehir'de Rafael 71. dakikada, İrfan Can Kahveci 74. dakikada çift sarıdan, teknik direktör Okan Buruk ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Hakem kararlarının çok konuşulduğu maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi" ifadesini kullandı. M. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ maçın hakemi ile ilgili olarak "Bahattin Şimşek'in uyku uyuyabileceğini sanmıyorum" sözlerini sarf ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Fenerbahçe, bugün bileğinin hakkıyla kazandı" dedi. Maçın sonrasında tepkiler sürerken Galatasaray da bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından atılan tweet'te "Futbolda kapkara gece" denildi.

TIKLAYIN - Rıdvan Dilmen: Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi

TIKLAYIN - Ali Koç: Fenerbahçe, bugün bileğinin hakkıyla kazandı

TIKLAYIN - Göksel Gümüşdağ: Bahattin Şimşek bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil; bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum

TIKLAYIN - Galatasaray'dan "Futbolda kapkara gece" paylaşımı