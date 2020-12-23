Rıdvan Dilmen: Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini değerlendiren Dilmen, "Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi" dedi.

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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe M. Başakşehir maçını yorumladı.

Maçla ilgili konuşan Dilmen, "20 yıldır yorumculuk yapıyorum son 16 yıldır da NTV’deyim. Doğru bir tanedir 10 tane doğru yoktur. Fenerbahçe’nin emeğine, çalışmasına, oyuncu grubunun mücadelesine saygısızlık yapamam. Kaldı ki Fenerbahçeli olarak da mutlu olurum. Ama ben eğer maçı izlemediysem mutlu olurum. Ben sadece buruğum. Maç başladı, Fenerbahçe'nin eksik bir kadrosu var, mazereti olabilir. Kaldı ki karşısında ki takım da son şampiyonu, iyi başlamamış, Şampiyonlar Ligi derken fiziksel ve mental kayıplar var. Oyun başladı, turunculu takımın galibiyete daha yakın olduğunu gördük. Fenerbahçe’nin de bir özelliği var; kalesine gelen ilk topta gol yiyor. Yedi defa geriye düştü. Bir hakemi düşünün maçı X takımdan alıp Y takıma veriyor. Bugün hakem maçı Başakşehir’den aldı Fenerbahçe’ye verdi. Çok özür dilerim Fenerbahçeliler'den"

"Dünya rekoru olabilir"

Teknik direktörlerin çok fazla kart gördüğünü savunan Rıdvan Dilmen, "Teknik adamların sarı ve kırmızı kartlarıyla ilgili bir rekor kırıldı heralde. İzleyen, meraklı arkadaşlar bir çalışma yapsınlar dünya rekoru olabilir bu kartlar. Otorite açısında bu çok değerli biliyor musun? Teknik direktör de bir insandır yalnız. Aynı şekilde bu kadar sertle daha önceki vurdumduymazlık arasında bir denge olması lazım. Bugün disiplinden dolayı 3 kırmızı kart geldi. Bu kadar sert olunur mu, bence olunmaz" dedi.