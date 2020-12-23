Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Fenerbahçe, bugün bileğinin hakkıyla kazandı" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 14. haftasında M. Başakşehir ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in "Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi" sözlerinin hatırlatılması üzerine cevap veren Ali Koç, "İşin bilançosunu çıkaracaksak, Rıdvan Hoca'ya soruyorum, bu sezon ve önceki sezon, geçen sezonun ikinci yarısındaki 7 hafta kim hakemden daha çok zarar görmüş, kim faydalanmış" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Koç, maçla ilgili değerlendirmelerinde şunları kaydetti:

"14 gün araya giriyoruz, bu galibiyet o açıdan önemliydi, haftaya bay geçiyoruz. Oyuncuların reaksiyon vermesi de önemliydi, sahada gördük. İlk 20-25 dakika sonrası oyunu dengeleyip üstün oynadığımız dönem var. 11'e 11'de 2-1'i bulduk, bariz üstünlüğümüz var. 2-1'den sonra 2 kırmızı kartla oyun koptu. Oyuncularımızın takım olup takım oyunu göstermeleri çok önemliydi. Kağıt üzerinde tek tek bakınca hepsi yıldız olmuş ve olacak oyuncular çünkü. İlk 7 haftada sahaya yansıttık iyi oyunu ama sonra ne olduysa, şanssa şans, kötü futbolsa kötü futbol, hakemse hakem, bir şekilde olamadı. İlk golü attığımız maçları hep kazanıyorduk, atamadığımızda ortalama 1 puan alıyorduk, bu kez ilk golü yememize rağmen geri döndük. Taraftarlarımızı üzdük ama daha 26 hafta var, bizim camiamıza işler biraz kötüye gitse bazı malum şahıslar ortaya çıkıyor, Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. Yüreği, gönlü Fenerbahçe ile yanıp tutuşan insanlar bundan etkileniyorlar. Başka camialar maçlar kaybettiği zaman daha çok hakem konuşuluyor. Bizim camiamızda yaşananlar yaşanmıyor, kırılgan bir camia olmamızın hem haklı hem haksız sebepleri var."