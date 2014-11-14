G-20 liderlerine 'devekuşu' mesajı

Avustralya’nın Queensland eyaleti başkenti Brisbane’de gerçekleşecek G-20 Liderler Zirvesi yarın (15 Kasım'da) başlayacak ve pazar günü sona erecek. Dün (13 Kasım'da) ise, Sydney’in Bondi sahilinde 400’e yakın çevreci, başlarını "devekuşları" gibi kuma sokarak G-20 liderlerini protesto etti.

Hürriyet'in haberine göre, eylemle, iklim değişikliği sorununu G-20 zirvesi gündemine almakta isteksiz olan Avustralya Başbakanı Tony Abbott’a, “İklim değişikliğinde kafanı kuma sokuyorsun” mesajı verildi.

Çevreciler, iklim değişikliğini durdurma konusunda şu ana kadar çekingen davranan ABD ve Çin’in ilk kez birlikte sera gazı salımlarını azaltacaklarını taahhüt vermesini ise olumlu karşıladılar.

Çin’in başkenti Pekin’de geçtiğimiz salı günü buluşan ABD Başkanı Barack Obama ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sera gazı salınımını azaltmaya yönelik yeni hedeflerini açıklamıştı.