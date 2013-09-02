Erdoğan G-20'ye kimyasal kanıtları ile gidecek

Dünya liderlerini karşı karşıya getiren Suriye operasyonu, Rusya’nın Saint Petersburg kentinde yapılacak olan G-20 liderler zirvesine taşınıyor. “Suriye’ye yönelik sınırlı bir operasyonun yeterli olmayacağı” görüşünü savunan Başbakan Erdoğan, Rusya’ya Beşar Esad’ın kimyasal silah kullandığına ilişkin belgeleri de götürüyor. Erdoğan’ın çantasında, Esad’ın kimyasal silah kullandığını kanıtlayan en az üç belge bulunuyor. Erdoğan’ın, söz konusu delilleri Esad’ın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarını “deli saçması” olarak nitelendiren Rusya Lideri Vladimir Putin’e sunması bekleniyor.

Dakikasına kadar tespit edildi

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Erdoğan, ağırlıklı olarak Suriye operasyonunun ele alınacağı tahmin edilen G-20 zirvesine eli güçlü olarak gidiyor. Türk istihbarat teşkilatı, muhalif güçlerin de yardımıyla, Esad’ın kimyasal silah kullandığını tüm yönleriyle ispat etti. Söz konusu delillerin tamamı, Rusya ziyaretinde Erdoğan’ın çantasında yer alacak. Üç ana başlıkta toplanan delillerin ilkini, kimyasal silahların Esad’a bağlı hangi askerî birlik tarafından ve hangi saatte kullanıldığını içeren bilgiler oluşturuyor. Buna göre, kimyasal saldırı Esad’a bağlı Şam’ın 35 kilometre kuzeyinde bulunan Kuteyfe’deki 155’nci Füze Tugayı ile Kasyun dağındaki 4’ncü Zıhlı tümene bağlı birliklerde gerçekleştirildi. Bu bölümde kimyasal silah füzelerinin atılma tarihi dakikasına kadar yer aldı.

Kan örnekleri de kimyasalı tescilledi

Türkiye, Esad’ın kimyasal silah kullandığını saldırıda hayatını kaybeden Suriyelilerin kan örnekleri üzerinde yaptığı incelemelerde tescilledi. Buna göre, kimyasal silah saldırısı ile hayatını kaybeden Suriyelilerden örnekler alınarak bunlar Ankara’da incelendi. Yapılan incelemede, kimyasal silah kalıntılarına rastlandı. Bunlar da tıbbi kanıtlar olarak ayrı bir dosyada toplandı. Erdoğan’ın, gerekli görmesi hâlinde diğer dünya liderlerine de bu kanıtları sunacağı tahmin ediliyor.

Talimat Esad'ın komutanlarından

Öte yandan, kamuoyunda tartışma konusu olan ve Esad’ın askerleri arasında gerçekleşen telefon konuşmaları da kimyasal silah saldırısının delilleri arasında yer aldı. Kimyasal silah saldırısının ardından gerçekleşen bu konuşmalarda, Esad’a bağlı askerlerin kimyasal silah kullanımından duydukları endişeli konuşmalar bulunuyor. Konuşmalardan, kimyasal silah saldırı talimatının Esad’ın komutanları tarafından verildiği anlaşılıyor.