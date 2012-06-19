G-20'de Obama'ya soğuk duş!

Meksika'da devam eden G-20 zirvesinde ABD Başkanı Obama ile Almanya Başbakanı Merkel arasında soğuk rüzgarlar esti. Obama, Euro krizini görüşmek için AB liderleriyle toplantı yapmak istedi. Merkel aynı saate basın toplantısı koyarak, Obama'nın hamlesini boşa çıkarınca toplantı iptal edildi.

Meksika'nın tatil beldesi Los Cabos'ta dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderlerinin buluştuğu G-20 zirvesi devam ediyor. Zirveye bugün ABD Başkanı Barack Obama ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında yaşanan soğuk rüzgarlar damga vurdu.

Euro Bölgesi'ndeki finansal krizin, dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini görüşmek için ABD Başkanı Barack Obama, AB ülkelerini bir masa etrafında toplamayı planlıyordu. Ancak Obama, AB liderleriyle "Euro krizini" görüşme niyetini Almanya Başbakanı Angela Merkel'e önceden bildirmemişti. Almanya Başbakanı Merkel ise, Obama'nın AB liderleriyle buluşmayı planladığı saate, bir basın toplantısı koyarak karşı hamle yaptı.

Karşılıklı hamleler sonrasında Obama'nın, AB liderleriyle planladığı toplantı gerçekleşmedi. İki taraf da, toplantının iptal edilme nedeni hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Kulislerde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Euro Bölgesi'nde "patron"un kendisi olduğu mesajını Obama'ya verdiği belirtiliyor. Nitekim G-20 zirvesi öncesi Obama ve Merkel baş başa 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Euro Bölgesi'ndeki kriz nedeniyle Merkel'i açıktan eleştirmekten çekinmeyen Obama, söz konusu buluşmanın ardından danışmanları aracılığıyla "cesaret verici bir görüşme" açıklamasını yapması da dikkat çekti.

Merkel: Kriz sadece bizim sorunumuz değil

G-20 zirvesinde Euro Bölgesi ülkelerine krizin biran sona ermesi için daha etkin önlemler alınması yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Almanya Başbakanı Merkel ise ikili görüşmeler ve katıldığı konferanslarda, Euro Bölgesi'ndeki finansal krizden AB'nin tek başına sorumlu olmadığını tekrarladı. Merkel, "Krizin aşılması için her kıta üzerine düşen görevi yerine getirmelidir" dedi.

'Bize akıl verin diye gelmedik'

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da, Euro Bölgesi'ne "akıl" vermek isteyen diğer G-20 üyesi ülkelere sert çıktı. Kanadali bir gazetecinin, "Niçin zengin AB ülkelerinin problemlerinin yükünü Kuzey Amerikalılar çeksin?" yönündeki sorusuna Barrosu şu cevabı verdi: "Doğrusunu söylemek gerekirse, buraya, başkaları bize demokrasi ve ekonomi politikaları konusunda akıl versin diye gelmedik."

Türkiye 5 milyar dolar verecek

G-20 zirvesinde alınan kararlardan biri Uluslararası Para Fonu IMF'nin mali kriz yaşayan ülkelere yardımda bulunması için oluşturacağı yeni fonla ilgili oldu. Avrupa'da yaşanan krizin Yunanistan'ın ardından İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine sıçramaması için oluşturulacak fona ülkelerin sağlayacağı katkı payları açıklandı. Türkiye IMF'nin yeni fonuna 5 milyar dolarlık katkıda bulunacak.

Çin'den 43 milyar dolar

Euro Bölgesi'ndeki krizi sona erdirmek için IMF'nin oluşturacağı 456 milyar dolarlık fona Çin 43 milyar dolar katkı sağlayacak. Rusya ve Hindistan da bu fona 10'ar milyar dolar katkıda bulunacağını açıkladı.