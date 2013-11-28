NSA'nın G-20 zirvesine katılan tüm liderleri dinlediği iddia edildi

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın 2010'da Kanada'da G-8 ve G-20 zirvelerine katılan tüm liderleri dinlediği ileri sürüldü. Kanada'daki G-20 zirvesine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

NTV'nin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın küresel dinleme skandalını ortaya çıkaran CIA eski çalışanı Edward Snowden'ın açıkladığı son belgeler, bu kez Kanada'yı baskı altına alacağı yönünde yorumlandı.

2010 yılında Kanada'nın Toronto kentinde yapılan G-8 ve G-20 zirvelerine katılan liderleri dinlemek için NSA'nın Kanada istihbaratı CSEC ile işbirliği yaptığı iddia edildi.

Zirveye katılan dünya liderlerini dinlemek için NSA'nın, ABD'nin Ottowa'daki büyükelçliğini kullananak, 6 gün boyunca dinleme faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC'ye ulaşan rapora göre, 2010'da Kanada'da yapılan G-8 ve G-20 zirveleri için NSA'nın dinleme yapma isteği, halen görevde olan Başbakan Stephen Joseph Harper tarafından kabul edildi.

"Çok Gizli" damgası ve güvenlik seviyesiyle hükümete iletilen ve onaylanan talep doğrultusunda, ABD'nin Ottawa'daki elçiliğinde 6 gün boyunca aralarında Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu G-8 ve G-20 üyesi 25 ülke lideri ile önde gelen isimler dinlendi.

CBC'nin haberine göre NSA, 6 gün boyunca yürüttüğü operasyonu Kanada makamlarından gizleme gereği de duymadı. NSA'nın brifing notunu hazırlayan görevliler raporlarında, "operasyon Kanadalı partnerler ile yakın işbirliği içinde tamamlandı" ifadesini kullandılar.

Politik ve ekonomik casusluk görevinin ifa edildiği anlatılan brifing notuna göre, NSA'nın Kanadalı ortağı da kısa adı CSEC olan Kanada İletişim Güvenliği Kurumu.

Edward Snowden'le birlikte NSA'in dinleme skandalını basına sızdıran ABD'li gazeteci Glenn Greenwald, geçtiğimiz Ekim ayında CBC'de katıldığı bir programda, CSEC'nin, Brezilya'da NSA ile dinleme yaptığını ileri sürmüştü. Kanada Başbakanı Harper ve ilgili bakanlar bu konudaki soruları yanıtsız bırakmışlardı.