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Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Nice'teki saldırıyla ilgili konuştu: Savaştayız ve ödün vermemeliyiz

İçişleri Bakanı Cazeneuve saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi

15 Temmuz 2016 08:44

Fransa'nın Nice kentinde yaşanan katliamla ilgili, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve açıklamalarda bulundu. Saldırganın etkisiz hale getirildiğinin belirten İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, "Savaştayız ve ödün vermemeliyiz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı saldırıda 80 kişinin öldüğünü söyleyerek, "Soruşturma devam ediyor, güçlerin ayrılığı ilkesiyle savcının söylemesi gerekenlere burada girmeyeceğim..." ifadelerini kullandı.

Kamyonla kalabalığın arasına dalan ve ateş açan saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirten Cazeneuve, psikolojik destek de dahil tüm ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Adli tıp ve olay yeri araştırma polisinin raporlarının en kısa sürede beklendiğini ifade eden Cazeneuve, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve "Hayatını kaybedenlerin yakınlarının rahatlaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Nice'te terörle mücadele birimlerinin alarm seviyesinin artırıldığını kaydeden Cazeneuve, "Soruşturma konusunda bir bilgi vermek istemiyorum fakat devletin bütün olanakları seferber edildi. Saldırganla işbirliği yapanlar var mı araştırılıyor. Bilgi kirliliğinin engellenmesi için de uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

 

"Savaştayız" 

 

"Terör tehdidinin yüksek olduğunu zaten biliyorduk" diyen Cazeneuve şöyle devam etti:

"Yoğun baskı altındaydık ve seferber olmuştuk. Bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma da belirttiğim gibi, savaştayız ve seferberlik halinden ödün vermemeliyiz. Nice kentinde de gerek ulusal gerek belediye polis seferber olmuş durumda. Soruşturma devam ediyor, güçlerin ayrılığı ilkesiyle savcının söylemesi gerekenlere burada girmeyeceğim..."

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