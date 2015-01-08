France 24: Paris katliamını düzenleyen saldırganlardan biri teslim oldu

France 24 televizyonu, Paris’te Charlie Hebdo dergisinde 10 dergi çalışanı ve 2 polisin hayatını kaybettiği katliamının şüphelilerinden 18 yaşındaki Hamyd Mourad’ın polise teslim olduğunu duyurdu. Yetkililer, 7 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini verdi. İki saldırgan hala aranıyor.

France 24, AFP’ye konuşan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, şüphelinin adını sosyal medyada gördükten sonra polise teslim olduğunu duyurdu.

Fransız polisi, kimliklerini açıkladığı kardeşler 7 Eylül 1980 Paris doğumlu Said Kouachi ve 29 Kasım 1982 Paris doğumlu Cherif Kouachi’yi ele geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Fransa Başbakanı Manuel Valls, saldırıyla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.