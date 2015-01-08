Paris'teki katliamı 3 kişi düzenledi, ikisi kardeş

Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin hayatını kaybettiği mizah dergisi Charlie Hebdo'ya saldırı düzenleyenlerin ikisi kardeş 3 kişi olduğu belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 18, 32 ve 34 yaşındaki saldırganların ikisinin Fransız vatandaşı kardeş oldukları ileri sürüldü.

İki Fransız vatandaşı kardeşlerin Said, Şerif K., diğer saldırganın ise Hamid M. olduğu iddia edildi.

12 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştirenlerden 30'lu yaşlardaki ikisinin daha önce de işlediği suçlardan dolayı poliste kaydının bulunduğu aktarıldı. 18 yaşındaki kişinin ise Fransa'nın kuzeyinde yer alan Charleville Mezieres Lisesi öğrencisi olduğu iddia edildi.