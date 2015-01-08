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Dünya

Le Point: Paris katliamını yapanlar terk ettikleri araçta kimliklerini unuttu

Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırganlardan ikisi kardeş

08 Ocak 2015 09:28

Paris'te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren üç kişinin kimliklerinin belirlendiği iddia ediliyor. Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırganlardan ikisi kardeş. Le Point, saldırıyı düzenleyenlerden iki kardeşin, kaçış sırasında terk ettikleri araçta kimliklerini unuttuklarını ve bu şekilde teşhis edildiklerini bildirdi. Üçüncü kişinin ise evsiz olduğu söyleniyor.

Fransa'daki terör saldırısına ilişkin gelen resmi kaynaklardan teyit edilmemiş ilk bilgiye göre saldırganların kardeş olabileceği iddia edildi.

Kardeşler 7 Eylül 1980 Paris doğumlu Said Kouachi ve 29 Kasım 1982 Paris doğumlu Cherif Kouachi.  Üçüncü isim ise 8 Temmuz 1996 doğumlu sabit adresi bulunmayan Hamyd Mourad. Hürriyet’te yer alan habere göre, saldırıyla ilgili flaş bir açaklama da Liberation Gazetesi'nden geldi. Liberation ve l'Union ise üç kişinin yakalandığını ve Paris'in yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusundaki Reims kentinde sorgulandıklarını öne sürdü ancak bu bilgi Fransız kaynaklarınca yalanlandı.

Le Monde gazetesi ise üç kişinin kimliklerinin belli olduğunu ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'ün herkesi bu konuda sorumlu davranmaya ve soruşturmayı olumsuz etkileyebilecek bilgiler paylaşmamaya çağırdığını bildirdi.

Fransız basınında en dikkat çekici iddia ise Le Point'ten geldi.  Le Point, saldırıyı düzenleyenlerden iki kardeşin, kaçış sırasında terk ettikleri araçta kimliklerini unuttuklarını ve bu şekilde teşhis edildiklerini bildirdi. Üçüncü kişinin ise evsiz olduğu söyleniyor.

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