T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cihangir'de saldırıya uğrayan Koreli plakçı: Her ülkede aptallar vardır, laf atan varsa neden şikâyet etmediler?

"6 yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak yeteri kadar toplumu tanıdım"

21 Haziran 2016 12:00

İstanbul Cihangir’de saldırıya uğrayan Velvet Indieground isimli plak dükkanının Güney Koreli sahibi Seogu Lee, Facebook sayfasından bir açıklama yayımladı. Lee, “İnanıyorum ki hakiki Müslümanlar diğer dinlere göre daha fazla tolerans sahibidirler. 6 yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak yeteri kadar toplumu tanıdım. Her ülkede savaşmamız gereken bu gibi aptallar vardır. Bu olay, bütün ülkeyi suçlamak için kullanılmamalı” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; olay anında dükkânın içinde olduğunu ve dışarıda ne yaşandığını bilmediğini kaydeden Lee, “Bu insanlar sadece farklı görüşte olduğu için birine hakaret edecek insanlar değiller. Öyle bir durum yok ancak eğer gerek olursa ifade verecekler. Laf atma durumu yaşandıysa saldırganlar neden içeri girip beni darp ettiler ve beni dışarı çıkararak hakaret ettiler? İçeri girmek yerine durumu bana veya polise şikâyet edebilirlerdi” dedi. Taşkınlık çıkaranların küçük bir grup olduğunu kaydeden Lee, “İnanıyorum ki hakiki Müslümanlar diğer dinlere göre daha fazla tolerans sahibidirler. 6 yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak yeteri kadar toplumu tanıdım. Her ülkede savaşmamız gereken bu gibi aptallar vardır. Bu olay, bütün ülkeyi suçlamak için kullanılmamalı” diye konuştu.

"Dehşete düştük"

Lee, “O gece yaşanan korku ve şok, sadece bana değil, o talihsiz geceye katılan, müziğin gücüne ve sevgisine inanan tüm müzikseverlere acı verdi, dehşete düşürdü ve üzdü” dedi. Olayla ilgili şimdiye kadar hiçbir gazeteye konuşmadığını ve konuşmayı düşünmediğini de belirten Lee, o akşam hakkında yine de söylenecek çok şeyin olduğunu kaydetti ve “Ama şu an duygularımı ifade edemiyorum. Bizimle aynı yalnızlığı, üzüntüyü hissetmek istiyorsanız lütfen ‘Yalnız ve garip’ yerimi ziyaret edin” ricasında bulundu.

ETİKETLER

Koreli plakçıSeogu LeeFiruzağaCihangirsaldırı

İlgili Haberler

Firuzağa'da kafe basan grup "Sizi içeride yakarız" tehdidiyle gençlere saldırdı

Saldırganlar, "Bir daha için burada da göreyim" dedikten sonra mekânı kapattırıyor

Beyoğlu Belediye Başkanı: Firuzağa'daki olayın oruçla ilişkilendirilmesi toplumsal barışa planlı suikasttır

"Firuzağa'da yaşanan olay da tasvip edilemez, kınıyorum"

Firuzağa'da saldırıya uğrayan plakçının sahibi kararını verdi; dükkânını kapatmıyor!

Mülk sahibinin de dükkânın tahliyesini istediği öne sürülmüştü

Firuzağa'daki saldırı Kore medyasında: 20 kişilik Türk çetesi Koreli'nin dükkanına saldırdı

Haberde, kimsenin tutuklanmamasına dikkat çekildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24