Cihangir'de saldırıya uğrayan Koreli plakçı: Her ülkede aptallar vardır, laf atan varsa neden şikâyet etmediler?

İstanbul Cihangir’de saldırıya uğrayan Velvet Indieground isimli plak dükkanının Güney Koreli sahibi Seogu Lee, Facebook sayfasından bir açıklama yayımladı. Lee, “İnanıyorum ki hakiki Müslümanlar diğer dinlere göre daha fazla tolerans sahibidirler. 6 yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak yeteri kadar toplumu tanıdım. Her ülkede savaşmamız gereken bu gibi aptallar vardır. Bu olay, bütün ülkeyi suçlamak için kullanılmamalı” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; olay anında dükkânın içinde olduğunu ve dışarıda ne yaşandığını bilmediğini kaydeden Lee, “Bu insanlar sadece farklı görüşte olduğu için birine hakaret edecek insanlar değiller. Öyle bir durum yok ancak eğer gerek olursa ifade verecekler. Laf atma durumu yaşandıysa saldırganlar neden içeri girip beni darp ettiler ve beni dışarı çıkararak hakaret ettiler? İçeri girmek yerine durumu bana veya polise şikâyet edebilirlerdi” dedi. Taşkınlık çıkaranların küçük bir grup olduğunu kaydeden Lee, “İnanıyorum ki hakiki Müslümanlar diğer dinlere göre daha fazla tolerans sahibidirler. 6 yıldır Türkiye’de yaşayan biri olarak yeteri kadar toplumu tanıdım. Her ülkede savaşmamız gereken bu gibi aptallar vardır. Bu olay, bütün ülkeyi suçlamak için kullanılmamalı” diye konuştu.

"Dehşete düştük"

Lee, “O gece yaşanan korku ve şok, sadece bana değil, o talihsiz geceye katılan, müziğin gücüne ve sevgisine inanan tüm müzikseverlere acı verdi, dehşete düşürdü ve üzdü” dedi. Olayla ilgili şimdiye kadar hiçbir gazeteye konuşmadığını ve konuşmayı düşünmediğini de belirten Lee, o akşam hakkında yine de söylenecek çok şeyin olduğunu kaydetti ve “Ama şu an duygularımı ifade edemiyorum. Bizimle aynı yalnızlığı, üzüntüyü hissetmek istiyorsanız lütfen ‘Yalnız ve garip’ yerimi ziyaret edin” ricasında bulundu.