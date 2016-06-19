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Firuzağa'daki saldırı Kore medyasında: 20 kişilik Türk çetesi Koreli'nin dükkanına saldırdı

Haberde, kimsenin tutuklanmamasına dikkat çekildi

19 Haziran 2016 22:40

Firuzağa’da Velvet Indieground adlı plakçıya ‘ramazanda içki içildiği’ gerekçesiyle düzenlenen Güney Kore medyasında  “20 kişilik Türk çetesi Koreli’nin dükkanına saldırdı” sözleriyle duyuruldu.

Odatv'nin The KoreaTimes gazetesinden aktardığı habere göre, 20 kadar Türk vatandaşından oluşan bir grubun, Radiohead grubunun yeni albümünü tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik sırasında içki tüketildiği gerekçesiyle İstanbul’da bir Koreli tarafından işletilen bir dükkana saldırdığını yazdı.

Olay sırasında dövülüp hafif yaralanan dükkanın sahibinin hastaneye kaldırıldığını anlatan gazete, saldırganların hiç birinin tutuklanmadığını, soruşturmanın devam ettiğini de belirtti.

Haberde “Radiohead”ın saldırıyı kınayan açıklamasına da yer verildi. 

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KoreThe Korea TimesFiruzağaSaldırı

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