Fırat Çakıroğlu'nun babası: Taziye için bir tek cumhurbaşkanı aramadı

Ege Üniversitesinde bıçaklanarak öldürülen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Sorumlusu Fırat Çakıroğlu'nun babası, Fuat Mahir Çakıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında herkesin taziye için aradığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Fırat Çakıroğlu için Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törende Fırat Çakıroğlu için mevlüt okundu, lokma döküldü. Anma programına gelenlere etli pilav ve ayran ikram edildi.



Slogan atılmayan, duaların edildiği törene MHP Milletvekili Engin Alan da katıldı. Önce Fırat'ın mezarını ziyaret edip dua eden Engin Alan, meydanda da baba Fuat Mahir Çakıroğlu'na başsağlığı diledi.



Baba Çakıroğlu kendisiyle acısını paylaşan milletvekili Alan'a oğlu Fırat'la ilgili acısını tüm Türkiye'nin paylaştığını başsağlığı dilediğini, Diyanet İşleri Başkanı'nın da telefonla aradığını belirterek, "Beni bir tek bu ülkede Cumhurbaşkanı aramadı ve başsağlığı dilemedi" dedi.

Ama törenine Fırat Çakıroğlu'nun arkadaşları ülkücüler, MHP'liler ile çok sayıda Bornovalı katıldı.