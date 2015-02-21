Fırat Çakıroğlu'nun babası: Ben CHP'liyim, oğlum MHP'li suç mu?

İzmir Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgada hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası, Fuat Mahir Çakıroğlu, 'Ben CHP'liyim, ama oğlum MHP'li oldu. Suç mu öyle olması?' dedi.

Sloganlarla Bornova Cumhuriyet Meydanı'na götürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun tabutu, omuzlara alındı.



DHA'nın haberine göre, anne Özlem Çakıroğlu, oğlunun fotoğrafını eline alıp en önde yürüdü. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun cenazesi, daha sonra Özkanlar Fatih Cami'ne getirildi.

Burada Çakıroğlu'nun cenazesini ise, binlerce kişi karşıladı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, tabutun başından biran olsun ayrılmadı. Acılı babayı MHP Genel başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li b, CHP milletvekilleri Mehmet Ali Susam, Aytun Çıray ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP İl Başkanı Necat Karataş ile çok sayıda parti yöneticisi teselli etmeye çalıştı.

Çakıroğlu'nun cenazesinin Pınarbaşı Mezarlığı'na götürülmesinin ardından baba Fuat Mahir Çakıroğlu, kendisinin CHP'li olduğunu belirterek, “Ben CHP'liyim, yönetici değilim. Gider oyumu kullanırım. Ama oğlum MHP'li oldu. Suç mu öyle olması? Oğlum Türk olduğu için saldırıya uğradı. Oğlumun üç ayı vardı mezun olmasına. Ona izin vermediler. Hep başarılı öğrencileri seçiyorlar. Bu organize bir hareket. Bu olaylar bitecek mi? Bitmeyecek, yine devam edecek. Önlem alınsın. Benim başıma geldi. Ben acıyı yaşadım başkaları yaşamasın" dedi.