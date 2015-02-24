Fırat Yılmaz Çakıroğlu cinayetinde bir kişi tutuklandı

Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin karıştığı kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu cinayetinde savcılığa sevk edilen 6 kişiden 5'i serbet bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı.





Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde formasyon dersleri alan karşıt görüşlü iki grup öğrenci arasında bir süredir devam eden sözlü tartışmalar, geçen cuma kavgaya döndü. Akşam saatlerinde okulda karşılaşan öğrenciler arasında, Edebiyat Fakültesi önündeki kafeteryada kavga çıktı.



Kavgada, Ülkü Ocakları’nın Ege Üniversitesi sorumlusu olan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun yanı sıra karşı gruptaki Nurullah Semo ve yine her iki gruptan 6 öğrenci yaralandı. Bacağından aldığı yarada aort damarının kesildiği için hayatını kaybeden Çakıroğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada hastanedeki tedavileri tamamlanan öğrencilerden birisi ülkücü 6 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrenciler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgu işlemlerinin tamamlanmasıyla, adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili savcılığın da, dosyayla ilgili gizlilik kararı aldığı öğrenildi. Zanlı öğrencilerin avukatları da bu nedenle, kendileri olayın nasıl yaşandığını tam olarak bilemediklerini anlattı.

Bu arada, bir öğrencinin de halen hastanede bulunduğu, tedavisinin ardından, gözaltına alınacağı açıklandı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği olayların ardından adliye sevk edilen 6 kişiden, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.