Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında 1 öğrenci hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi Kampüsü’nde, karşıt görüşlü öğrenci grubu arasında, 2 gündür yaşanan gerginlikte bugün bir öğrenci hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde gerginliğin büyümesi üzerine kavga başladı. Yaklaşık 300 öğrencinin karıştığı kavgada, bıçak, sopa ve taş kullanıldı.



Kavga sırasında 2 öğrenci bıçakla ağır yaralanırken, çok sayıda öğrenci de hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kampüse çok sayıda ambulans yönlendirilirken, çevik kuvvet polis ekipleri kampüse girerek olaya müdahale edip grubu ayırdı.

1 öğrencinin hayati tehlikesi var

Ağır yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Nurullah S.'nin ise tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kampüs içerisindeki gerginlik polisin müdahalesi ile sonlanırken, hayatını kaybeden Çakıroğlu’nun arkadaşları Ege Üniversitesi Acil önünde toplanmaya başladı.