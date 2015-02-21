'Fırat Çakıroğlu, 45 dakika ambulans beklediği için hayatını kaybetti'

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesi ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. 45 dakika ambulans bekleyen Çakıroğlu'nun kan kaybından hayatını kaybettiğini belirten Vural'ın konuşması şöyle:

"TBMM Genel Kurulu'nda söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Ege Üniversitesi'nde, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu maalesef şehit edilmiştir. Bu kürsüden ve Parlamentoda, hükümete, PKK'nın üniversitedeki örgütlenmesine karşı tedbir alınmasını defalarca ifade etmiş, Ege Üniversitesi yönetiminin de PKK'nın bu yapılanmasıyla ilgili hiçbir tedbir almamasıyla ilgili, bu konuda, hem Rektörlüğü hem emniyet teşkilatını uyarmıştım. Bu değerli kardeşim beni birkaç kere aradı. Dün çıkan bir gerginlik ve bu gerginlikten sonra bugün sınava girecekler, polise söylüyorlar " tedbir alınız." diye ama maalesef sınava girerken polis yok, saldırıya uğruyorlar ve bıçaklanarak ölüyor. Sayın Başkanım, yani 45 dakika ambulans gelmiyor, kan kaybından ölüyor. Aldığım bilgilere göre, inşallah öyle değildir ama, oradaki bir polis arabasıyla gönderilmesi talebi uygun görülmüyor. Bunun sorumlusu kim? Elinizi vicdanınıza koyunuz. İç güvenlikte buna alacağınız ne tedbir var?"

Konuşurken gözleri dolan ve duygulanan Vural, "Allah rahmet eylesin" dediği sırada gözleri doldu ve MHP grubunun en arka sırasına giderek burada bir süre sessizce oturdu.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, olayı kınadığını belirterek, "Biz de bu menfur olayı şiddetle kınıyoruz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.