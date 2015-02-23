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YDG-H'den Fırat Çakıroğlu açıklaması: Kendi arkadaşları bıçakladı

YDG-H Ege Üniversitesinde çıkan olaylar sırasında hayatını kaybeden ülkücü Fırat Çakıroğlu ile ilgili açıklama yayınladı

23 Şubat 2015 16:34

PKK’nın gençlik yapılanması olduğu öne sürülen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Ege Üniversitesi’nde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan çalışmada hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ile ilgili açıklama yayınladı. İzmir imzasıyla yayınlanan açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, ülkücülerin saldırı sonrası Ege Kafe içerisinde kalan Kürt bir öğrenciyi linç ettiği öne sürülen açıklamada "Buna karşılık yurtsever-devrimci öğrenciler özsavunma haklarını kullanmaya çalışmış olsalar da 200 kişilik bir saldırıya karşı Ege Üniversitesi metro istasyonuna geri çekilmişlerdir. Olay sırasında farklı ilçelerin ülkü ocakları sorumluları öncülüğünde yurtsever öğrenciyi linç ettikleri sırada reis diye hitap ettikleri Fırat adlı şahsı kendi arkadaşları bıçaklamış ve gelen ambulansa 45 dakika engel olan arkadaşları şahsın ölümüne sebep olmuştur. Böylelikle yurtsever-devrimci-demokrat öğrencilere alçakça komplo kurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

'Öldürülen kişinin yurtsever-devrimciler veya YDG-H İzmir güçlerimiz tarafından öldürüldüğü haberlerinin gerçek dışı olduğunun altını tekrar çiziyoruz' ifadesinin kullanıldığı açıklamada, 'Açıklamamıza inanmıyorsanız olayın doğruluğunu teyit etmek için ÖGB'den mobese görüntülerini isteyin' denildi.

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