Fırat Çakıroğlu'nun ölümü araştırılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Davutoğlu, olayın soruşturulması için 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmeyle ilgili şu bilgilendirme yapıldı; "Sayın Başbakanımız Ege Üniversitesinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu'nu arayarak taziyelerini iletmiştir. Üniversitelerde birçok öğrenci yetiştirmiş bir kişi olarak bu olaylardan ayrıca üzüntü duyduğunu ifade eden Başbakanımız olayın soruşturulması ve bir ihmal var ise tespiti için iki müfettişin görevlendirildiğini ifade etmiştir. Sayın Başbakanımız benzer olayların yaşanmaması için ilgili birimlere gerekli önlemlerin alınması talimatını vermiştir.